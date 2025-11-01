Selskapskatalog
Grafana
Grafana Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Germany hos Grafana utgjør totalt €123K per year for Senior Engineering Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €119K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grafanas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Grafana er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Grafana in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €185,136. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Grafana for Programvareutviklingsleder rollen in Germany er €118,663.

