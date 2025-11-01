Selskapskatalog
Grafana
Grafana Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-mediankompensasjonspakken in Germany hos Grafana utgjør totalt €94.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grafanas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€94.9K
Nivå
L4
Grunnlønn
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Grafana?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Grafana er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

UX-designer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Grafana in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €95,042. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Grafana for Produktdesigner rollen in Germany er €85,548.

Andre ressurser