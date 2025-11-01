Selskapskatalog
Grafana
Grafana Personalavdeling Lønninger

Den gjennomsnittlige Personalavdeling totalkompensasjonen in United Kingdom hos Grafana varierer fra £43.9K til £63.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Grafanas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Grafana er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personalavdeling hos Grafana in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £63,898. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Grafana for Personalavdeling rollen in United Kingdom er £43,862.

