Gradle Lønninger

Gradles lønn varierer fra $100,500 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $177,110 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Gradle. Sist oppdatert: 10/19/2025

Programvareutvikler
Median $162K
Rekrutterer
$101K
Salg
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Gradle er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $177,110. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Gradle er $161,500.

