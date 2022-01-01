Selskapskatalog
Grabango
Grabango Lønninger

Grabangos lønn varierer fra $65,325 i total kompensasjon per år for en Information Technologist (IT) på laveste nivå til $210,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Grabango. Sist oppdatert: 10/19/2025

Programvareutvikler
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
UX-forsker
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Grabango er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $210,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Grabango er $140,700.

