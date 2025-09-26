Selskapskatalog
GovTech
GovTech Forretningsanalytiker Lønninger

Forretningsanalytiker-mediankompensasjonspakken in Singapore hos GovTech utgjør totalt SGD 101K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for GovTechs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 101K
Nivå
-
Grunnlønn
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos GovTech?

SGD 211K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Forretningsanalytiker chez GovTech in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 219,618. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GovTech pour le poste Forretningsanalytiker in Singapore est de SGD 104,640.

