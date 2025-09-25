Selskapskatalog
Government of Canada
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt lønninger

Government of Canada Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in Canada hos Government of Canada utgjør totalt CA$112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Government of Canadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Totalt per år
CA$112K
Nivå
Entry
Grunnlønn
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
7 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Government of Canada?

CA$226K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig CA$42.3K+ (noen ganger CA$423K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Løsningsarkitekt tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Data Architect

Cloud Security Architect

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Government of Canada in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$125,557. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Government of Canada for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$112,395.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Government of Canada

Relaterte selskaper

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser