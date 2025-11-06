Selskapskatalog
Government of Canada
Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area hos Government of Canada utgjør totalt CA$97.4K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Government of Canadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Government of Canada
AI Researcher
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$97.4K
Nivå
CO-02
Grunnlønn
CA$97.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Government of Canada?
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

AI-forsker

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Government of Canada in Greater Toronto Area ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$118,930. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Government of Canada for Programvareingeniør rollen in Greater Toronto Area er CA$89,515.

