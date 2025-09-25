Selskapskatalog
Government of Canada
Government of Canada Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos Government of Canada utgjør totalt CA$95.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Government of Canadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Totalt per år
CA$95.9K
Nivå
L2
Grunnlønn
CA$95.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Government of Canada?

CA$226K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Government of Canada in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$122,479. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Government of Canada for Programvareutvikler rollen in Canada er CA$95,943.

