Regnskapsfører-mediankompensasjonspakken in Canada hos Government of Canada utgjør totalt CA$111K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Government of Canadas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Totalt per år
CA$111K
Nivå
3
Grunnlønn
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
6 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Government of Canada?

CA$226K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Regnskapsfører hos Government of Canada in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$135,354. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Government of Canada for Regnskapsfører rollen in Canada er CA$111,384.

