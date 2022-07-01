Gorgias Lønninger

Gorgiass lønn varierer fra $92,063 i total kompensasjon per år for en Kundesuksess på laveste nivå til $199,000 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Gorgias . Sist oppdatert: 11/23/2025