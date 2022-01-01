GoPro Lønninger

GoPros lønn varierer fra $72,563 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $291,450 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GoPro. Sist oppdatert: 11/22/2025
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos GoPro er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
