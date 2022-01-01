Selskapskatalog
GoPro Lønninger

GoPros lønn varierer fra $72,563 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $291,450 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GoPro. Sist oppdatert: 11/22/2025

Programvareingeniør
Median $72.6K
Forretningsutvikling
$291K
Datavitenskaper
$139K

Maskinvareingeniør
$97.8K
Maskiningeniør
$187K
Produktdesigner
$189K
Produktleder
$114K
Prosjektleder
$111K
Teknisk programleder
$230K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos GoPro er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos GoPro er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $291,450. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GoPro er $139,300.

