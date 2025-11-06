Programvareingeniør-kompensasjon in Greater London Area hos Goodnotes varierer fra £50.7K per year for L2 til £74.1K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater London Area utgjør totalt £91K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Goodnotess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
