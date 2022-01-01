Goibibo Lønninger

Selskapskatalog
Goibibos lønn varierer fra $11,854 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $65,444 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Goibibo. Sist oppdatert: 10/16/2025

Programvareutvikler
Median $15.6K

Backend Programvareingeniør

Produktdesigner
$11.9K
Produktleder
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutviklingsleder
$65.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Goibibo er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $65,444. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Goibibo er $38,255.

