GoBolt
GoBolt Lønninger

GoBolts lønn varierer fra $29,804 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $132,184 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GoBolt. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $88.3K
Kundeservice
$29.8K
Dataanalytiker
$90.5K

Programvareutviklingsleder
$132K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos GoBolt er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $132,184. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GoBolt er $89,390.

