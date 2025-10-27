Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Juridisk totalkompensasjonen in United States hos GOAT varierer fra $203K til $295K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for GOATs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$233K - $265K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$203K$233K$265K$295K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos GOAT er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Juridisk hos GOAT in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $295,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GOAT for Juridisk rollen in United States er $202,500.

