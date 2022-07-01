Selskapskatalog
Glowforge
Glowforge Lønninger

Glowforges lønn varierer fra $161,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $447,225 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Glowforge. Sist oppdatert: 10/19/2025

Programvareutvikler
Median $161K
Markedsføring
$192K
Maskiningeniør
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Produktleder
$447K
Prosjektleder
$169K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Glowforge er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $447,225. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Glowforge er $192,135.

