Glovo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder
  • L2

Programvareutviklingsleder Nivå

L2

Nivåer hos Glovo

  1. L1
  2. L2
  3. L3
    4. Vis 2 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
€130,380
Grunnlønn
€91,198
Aksjetildeling ()
€22,885
Bonus
€0
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
