Globus Medical
Globus Medical Lønninger

Globus Medicals lønn varierer fra $68,340 i total kompensasjon per år for en Biomedisinsk ingeniør på laveste nivå til $203,010 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Globus Medical. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $110K
Biomedisinsk ingeniør
$68.3K
Maskiningeniør
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktleder
$179K
Prosjektleder
$166K
Teknisk programleder
$203K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Globus Medical er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $203,010. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Globus Medical er $144,851.

Andre ressurser