Selskapskatalog
GLOBO
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

GLOBO Lønninger

GLOBOs lønn varierer fra $11,613 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $120,600 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GLOBO. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $29.8K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
$99.5K
Produktdesigner
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktleder
$60.1K
Programvareutviklingsleder
$106K
Teknisk programleder
$121K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes GLOBO on Teknisk programleder at the Common Range Average level aastase kogutasuga $120,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GLOBO keskmine aastane kogutasu on $79,788.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for GLOBO

Relaterte selskaper

  • Google
  • Uber
  • DoorDash
  • Square
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser