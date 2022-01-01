Selskapskatalog
Globant
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Globant Lønninger

Globants lønn varierer fra $11,235 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $298,500 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Globant. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Nettutvikler

Prosjektleder
Median $19.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $40.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Løsningsarkitekt
Median $126K
Teknisk programleder
Median $190K
Programvareutviklingsleder
Median $196K
Regnskapsfører
$15.9K
Administrativ assistent
$143K
Forretningsoperasjonsleder
$33.6K
Forretningsanalytiker
$46.4K
Forretningsutvikling
$299K
Kundeservice
$50.3K
Personalavdeling
$15.2K
Informasjonsteknolog (IT)
$13.3K
Ledelsesrådgiver
$71.9K
Markedsføring
$11.2K
Markedsføringsoperasjoner
$52.3K
Produktdesigner
$46.8K
Produktleder
$39.4K
Programleder
Median $219K
Salg
$80.4K
Salgsingeniør
$121K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Globant is Forretningsutvikling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Globant is $46,752.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Globant

Relaterte selskaper

  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Unisys
  • ISG
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser