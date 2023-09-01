Selskapskatalog
Global Lønninger

Globals lønn varierer fra $10,854 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $110,090 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Global. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $99.6K
Forretningsanalytiker
$17.2K
Informasjonsteknolog (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Markedsføringsoperasjoner
$26.1K
Produktdesigner
$10.9K
Rekrutterer
$99.7K
Programvareutviklingsleder
$110K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Global er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $110,090. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Global er $46,518.

