Glean Lønninger

Gleans lønn varierer fra $62,409 i total kompensasjon per år for en Løsningsarkitekt på laveste nivå til $1,054,700 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Glean. Sist oppdatert: 8/28/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $110K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $340K
Dataforsker
$261K

Rekrutterer
$86.1K
Salg
$289K
Salgsingeniør
$230K
Programvareutviklingsleder
$1.05M
Løsningsarkitekt
$62.4K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Glean er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Glean er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $1,054,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Glean er $245,692.

