Gilead Sciences
Gilead Sciences Lønninger

Gilead Sciencess lønn varierer fra $89,550 i total kompensasjon per år for en Risikokapitalist på laveste nivå til $349,238 for en Bedriftsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Gilead Sciences. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $140K
Dataforsker
Median $223K
Finansanalytiker
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programleder
Median $212K
Prosjektleder
Median $178K
Forretningsanalytiker
Median $263K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $220K
Produktleder
Median $170K
Programvareutviklingsleder
Median $295K
Biomedisinsk ingeniør
$151K
Bedriftsutvikling
$349K
Dataforskningsleder
$208K
Juridisk
$291K
Ledelsesrådgiver
$156K
Markedsføringsoperasjoner
$141K
Produktdesigner
$203K
Produktdesignleder
$182K
Cybersikkerhetsanalytiker
$182K
Løsningsarkitekt
$254K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$244K
Risikokapitalist
$89.6K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Gilead Sciences er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

