Gigamon
Gigamon Programvareingeniør Lønninger i Chennai Metropolitan Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Chennai Metropolitan Area hos Gigamon utgjør totalt ₹2.63M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Gigamons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Totalt per år
₹2.63M
Nivå
hidden
Grunnlønn
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹266K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Gigamon?
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Gigamon in Chennai Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,858,576. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Gigamon for Programvareingeniør rollen in Chennai Metropolitan Area er ₹1,458,096.

