Gibson
Gibson Prosjektleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Prosjektleder totalkompensasjonen in Kuwait hos Gibson varierer fra KWD 22.9K til KWD 32.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Gibsons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Vanlig Område
Mulig Område
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Gibson?

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Prosjektleder hos Gibson in Kuwait ligger på en årlig totalkompensasjon på KWD 32,497. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Gibson for Prosjektleder rollen in Kuwait er KWD 22,858.

Andre ressurser

