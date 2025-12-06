Selskapskatalog
Ghost
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Ghost Programvareingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareingeniør totalkompensasjonen in Czech Republic hos Ghost varierer fra CZK 1.81M til CZK 2.47M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ghosts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$91K - $110K
Czech Republic
Vanlig Område
Mulig Område
$85K$91K$110K$116K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Programvareingeniør innrapporteringers hos Ghost for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Ghost?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Ghost in Czech Republic ligger på en årlig totalkompensasjon på CZK 2,466,972. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ghost for Programvareingeniør rollen in Czech Republic er CZK 1,807,695.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ghost

Relaterte selskaper

  • LinkedIn
  • Databricks
  • Facebook
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghost/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.