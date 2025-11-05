Selskapskatalog
GFT Group
  • Poland

GFT Group Programvareingeniør Lønninger i Poland

Programvareingeniør-kompensasjon in Poland hos GFT Group varierer fra PLN 129K per year for Software Engineer til PLN 174K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 160K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for GFT Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
(Inngangsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Backend Programvareutvikler

Salesforce Utvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos GFT Group in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 209,124. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GFT Group for Programvareingeniør rollen in Poland er PLN 160,414.

