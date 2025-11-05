Programvareingeniør-kompensasjon in Italy hos GFT Group varierer fra €26K per year for Junior Software Engineer til €29.7K per year for Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Italy utgjør totalt €27.1K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for GFT Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
