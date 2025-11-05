Selskapskatalog
GEP Worldwide Programvareingeniør Lønninger i Greater Hyderabad Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Hyderabad Area hos GEP Worldwide utgjør totalt ₹1.73M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for GEP Worldwides totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Totalt per år
₹1.73M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹111K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,034,790. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GEP Worldwide for Programvareingeniør rollen in Greater Hyderabad Area er ₹1,769,114.

