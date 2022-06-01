Selskapskatalog
Genuine Parts
Genuine Parts Lønninger

Genuine Partss lønn varierer fra $51,131 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $203,975 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Genuine Parts. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $100K

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $185K
Kundeservice
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informasjonsteknolog (IT)
$67.8K
Juridisk
$169K
Markedsføring
$154K
Produktdesigner
$80.4K
Rekrutterer
$112K
Løsningsarkitekt
$204K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Genuine Parts er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $203,975. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Genuine Parts er $112,200.

