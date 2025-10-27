Selskapskatalog
Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in Canada hos Genesys utgjør totalt CA$272K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Genesyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Totalt per år
CA$272K
Nivå
-
Grunnlønn
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
18 År
Hva er karrierenivåene hos Genesys?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Genesys in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$204,196. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Genesys for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$204,196.

