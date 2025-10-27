Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Genesys varierer fra $92.4K per year for L1 til $181K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $140K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Genesyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Inngangsnivå)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Genesys?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Genesys in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $237,300. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Genesys for Programvareutvikler rollen in United States er $136,600.

