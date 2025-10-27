Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Genesys varierer fra $92.4K per year for L1 til $181K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $140K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Genesyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
