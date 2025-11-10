Selskapskatalog
GE Digital
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Programvareingeniør Nivå

Software Engineer (SWE)

Nivåer hos GE Digital

Sammenlign nivåer
  1. Software Engineering Specialist
  2. Software Engineer (SWE)
  3. Senior SWE
    4. Vis 4 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
₹19,686
Grunnlønn
₹1,488,204
Aksjetildeling ()
₹105,256
Bonus
₹120,404
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for GE Digital

Relaterte selskaper

  • Buildium
  • 6sense
  • ShipBob
  • Aktana
  • Mirantis
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser