Gazprom
Gazprom Lønninger

Gazproms lønn varierer fra $13,028 i total kompensasjon per år for en Kundesuksess på laveste nivå til $86,918 for en Kontrollingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Gazprom. Sist oppdatert: 10/21/2025

Programvareutvikler
Median $30.4K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Dataforsker
Median $23.9K
Dataanalytiker
Median $37.5K

Produktdesigner
Median $27.8K
Produktleder
Median $37K
Prosjektleder
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Forretningsanalytiker
$49.5K
Kontrollingeniør
$86.9K
Tekstforfatter
$19.2K
Kundesuksess
$13K
Finansanalytiker
Median $60K
Geologisk ingeniør
$37.1K
Grafisk designer
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investeringsbankmann
$61.2K
Ledelsesrådgiver
$20.9K
Markedsføring
$50.5K
Programvareutviklingsleder
$60.4K
Løsningsarkitekt
$63.1K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Gazprom er Kontrollingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $86,918. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Gazprom er $37,254.

Andre ressurser