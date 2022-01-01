Selskapsoversikt
Garmin
Garmin Lønninger

Garmins lønnsområde varierer fra $3,575 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $258,700 for Dataanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Garmin. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Produksjon programvareingeniør

Nettverksingeniør

Systemingeniør

Maskinvareingeniør
Median $113K

Innebygd maskinvareingeniør

Maskinteknisk ingeniør
Median $55.6K

Produktdesigner
Median $86K
Prosjektleder
Median $110K
Forretningsanalytiker
Median $91K
Forretningsutvikling
$65.7K
Stabssjef
$201K
Kundeservice
$91.3K
Datavitensskapssjef
$166K
Dataanalytiker
$259K
Elektroingeniør
$64.8K
Finansanalytiker
$56.7K
Personal
$3.6K
Industridesigner
$71.6K
IT-teknolog
$69.1K
Produktsjef
$96.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$75.4K
Teknisk programsjef
$127K
Teknisk forfatter
$56.7K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Garmin er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $258,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Garmin er $91,000.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Garmin

