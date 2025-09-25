Selskapskatalog
fuseproject
Industridesigner-mediankompensasjonspakken in United States hos fuseproject utgjør totalt $135K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for fuseprojects totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Totalt per år
$135K
Nivå
L4
Grunnlønn
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
7 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos fuseproject?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Industridesigner hos fuseproject in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $149,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos fuseproject for Industridesigner rollen in United States er $135,000.

