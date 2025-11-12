Selskapskatalog
FullStory
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Fullstack Programvareutvikler

  • United States

FullStory Fullstack Programvareutvikler Lønninger i United States

Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos FullStory varierer fra $162K per year for Level 20 til $228K per year for Level 40. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $200K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for FullStorys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Level 20
(Inngangsnivå)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos FullStory er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Fullstack Programvareutvikler hos FullStory in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $276,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos FullStory for Fullstack Programvareutvikler rollen in United States er $182,000.

