Selskapskatalog
Fujitsu
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Fujitsu Lønninger

Fujitsus lønn varierer fra $14,141 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $211,050 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fujitsu. Sist oppdatert: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $129K

Nettverksingeniør

Produktleder
Median $175K
Forretningsoperasjonsleder
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Forretningsanalytiker
$20.6K
Forretningsutvikling
$168K
Kundeservice
$15.6K
Dataanalytiker
$74.2K
Datavitenskap-leder
$125K
Datavitenskaper
$58.8K
Driftsleder
$40.6K
Finansanalytiker
$68.5K
Maskinvareingeniør
$145K
Informasjonsteknolog (IT)
$62.4K
Ledelsesrådgiver
$55K
Markedsføring
$67.6K
Produktdesigner
$14.1K
Programleder
$67.1K
Prosjektleder
$48.6K
Salg
$211K
Salgsstøtte
$47.6K
Cybersikkerhetsanalytiker
$17.5K
Løsningsarkitekt
$26.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Fujitsu er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $211,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fujitsu er $60,617.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Fujitsu

Relaterte selskaper

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.