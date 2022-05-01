Selskapskatalog
FTX
FTX Lønninger

FTXs medianlønn er $16,566 for en Dataanalytiker . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos FTX. Sist oppdatert: 11/20/2025

Dataanalytiker
$16.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos FTX er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $16,566. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos FTX er $16,566.

Andre ressurser

