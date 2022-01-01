Selskapsoversikt
FTI Consulting
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

FTI Consulting Lønninger

FTI Consultings lønnsområde varierer fra $87,435 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $362,500 for Ledelseskonsulent i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i FTI Consulting. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Ledelseskonsulent
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Regnskapsfører
$87.4K
Forretningsanalytiker
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Dataanalytiker
$101K
Personal
$90.5K
Markedsføring
$153K
Programvareingeniør
$96K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos FTI Consulting er Ledelseskonsulent at the L5 level med en årlig total kompensasjon på $362,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos FTI Consulting er $135,188.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for FTI Consulting

Relaterte selskaper

  • HPE
  • BlackRock
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Danaher
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser