Selskapskatalog
Fresha
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Fresha Lønninger

Freshas lønn varierer fra $64,118 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $236,500 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fresha. Sist oppdatert: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $127K
Markedsføring
$64.1K
Produktleder
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Rekrutterer
$92.8K
Salg
$103K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Fresha er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $236,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fresha er $102,900.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Fresha

Relaterte selskaper

  • Google
  • Intuit
  • PayPal
  • Amazon
  • Lyft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser