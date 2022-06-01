Selskapskatalog
Freeman
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Freeman Lønninger

Freemans lønn varierer fra $74,772 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $127,360 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Freeman. Sist oppdatert: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kundeservice
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Produktdesigner
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Salg
$74.8K
Programvareutvikler
$127K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Freeman er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $127,360. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Freeman er $110,550.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Freeman

Relaterte selskaper

  • Databricks
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser