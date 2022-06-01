Selskapskatalog
FreeAgent CRM Lønninger

FreeAgent CRMs lønn varierer fra $46,384 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $58,800 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos FreeAgent CRM. Sist oppdatert: 11/24/2025

Salg
$58.8K
Programvareingeniør
$46.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos FreeAgent CRM er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $58,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos FreeAgent CRM er $52,592.

