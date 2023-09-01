Selskapskatalog
FPL Lønninger

FPLs lønn varierer fra $64,675 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $160,800 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos FPL. Sist oppdatert: 9/4/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $67.6K

Full-Stack Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$111K
Kontrollingeniør
$70.4K

Dataforsker
$64.7K
Informasjonsteknolog (IT)
$103K
Prosjektleder
$161K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos FPL er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $160,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos FPL er $86,915.

