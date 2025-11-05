Selskapskatalog
Fortinet
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

  • Greater Vancouver

Fortinet Programvareutviklingsleder Lønninger i Greater Vancouver

Programvareutviklingsleder-kompensasjon in Greater Vancouver hos Fortinet varierer fra CA$275K per year for P3 til CA$396K per year for P6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Vancouver utgjør totalt CA$281K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fortinets totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Fortinet er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Fortinet in Greater Vancouver ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$395,707. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fortinet for Programvareutviklingsleder rollen in Greater Vancouver er CA$253,240.

Andre ressurser