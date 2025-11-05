Programvareingeniør-kompensasjon in Israel hos Fortinet varierer fra ₪496K per year for P3 til ₪825K per year for P6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Israel utgjør totalt ₪509K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fortinets totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪496K
₪415K
₪81K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fortinet er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
