Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Ottawa Area hos Fortinet varierer fra CA$96.8K per year for P1 til CA$184K per year for P3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Ottawa Area utgjør totalt CA$108K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fortinets totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Inngangsnivå ) CA$96.8K CA$89.5K CA$7.2K CA$0 P2 Software Engineer 2 CA$121K CA$107K CA$14.2K CA$0 P3 Senior Software Engineer CA$184K CA$133K CA$50.7K CA$0 P4 Staff Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ --

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Fortinet er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Fortinet ?

