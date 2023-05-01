Selskapsoversikt
Fluke
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Fluke Lønninger

Flukes lønnsområde varierer fra $13,236 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $222,063 for Personal i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Fluke. Sist oppdatert: 8/10/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Personal
$222K
Maskinteknisk ingeniør
$111K
Produktdesigner
$13.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktsjef
$183K
Prosjektleder
$137K
Programvareingeniør
$109K
Programvareingeniørsjef
$216K
Teknisk programsjef
$109K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Fluke er Personal at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $222,063. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Fluke er $124,055.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Fluke

Relaterte selskaper

  • Apple
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser