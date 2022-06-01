Selskapskatalog
Fluidra
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Fluidra Lønninger

Fluidras lønn varierer fra $49,668 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $217,260 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fluidra. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Produktleder
Median $59.9K
Personalavdeling
$145K
Markedsføring
$59.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktdesigner
$166K
Rekrutterer
$143K
Programvareutvikler
$49.7K
Løsningsarkitekt
$217K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Fluidra is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Fluidra

Relaterte selskaper

  • Uber
  • Facebook
  • Lyft
  • Flipkart
  • Netflix
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser